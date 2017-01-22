План основных мероприятий города Хабаровска с 23 по 29 января 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 23 по 29 января 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

23 января

Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам оформления земельных участков (23, 25 января). Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 41. 09.00-18.00. Информация по тел. 79-07-30. Гнатишин Станислав Александрович.

Центральный район. Объезд территории района на предмет осмотра санитарного состояния. Территория района. 09.00. Информация по тел. 40-89-24.

Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам дополнительных мер социальной поддержки (23, 26 января). Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.00. Информация по тел. 79-07-19. Прошкина Лариса Владимировна.

24 января

Мэрия. Заседания постоянных депутатских комитетов. Заседание комитета по социальным вопросам – малый зал, 09.00. Заседание комитета по городскому хозяйству – большой зал, 09.00. Заседание комитета по бюджету, финансам и экономическому развитию – большой зал, 11.30. Заседание комитета по местному самоуправлению – малый зал, 11.30.

Центральный район. Прием граждан по вопросам землепользования (24, 26 января). Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 09.00. Информация по тел. 40-89-26.

Краснофлотский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Зал заседаний комитета по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.30. Информация по тел. 79-07-23. Леванова Людмила Ивановна.

Центральный район. Поздравление юбиляров-долгожителей от имени мэра города с вручением подарков. 11.00. Информация по тел. 40-88-45. Зеленская Ирина Михайловна.

25 января

Встреча молодежи с ветеранами-блокадниками в рамках патриотической акции «Блокадный хлеб», посвященной 73-й годовщине снятия с осадного положения города Ленинграда (о рецепте блокадного хлеба, о рационе питания жителей блокадного Ленинграда). Центр патриотического воспитания, площадь «Город воинской славы». 15.00. Информация по тел. 8 984 176 00 70. Кобзев Никита Сергеевич.

Кировский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-36. Пятков Антон Александрович.

Железнодорожный район. Заседание штаба по санитарному содержанию территории района. Комитет по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 10.30. Информация по тел. 40-88-16. Дьячкова Елена Валерьевна.

Центральный район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 14.30. Информация по тел. 40-88-45. Зеленская Ирина Михайловна.

26 января

Мэрия. Заседание антинаркотической комиссии по вопросам: «О профилактике наркомании на жилмассивах Кировского района», «О профилактике и борьбе с преступностью в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ на территории Кировского района», «Подведение итогов работы антинаркотической комиссии за 2016 год». Малый зал №2 (цокольный этаж). 15.00. Информация по тел. 40-88-80. Мясоеденков Владимир Петрович.

Молодежная интеллектуальная игра «Ворошиловский стрелок» (состязание в знаниях о событиях в истории Великой Отечественной войны – окончании прорыва блокады Ленинграда и снятии города с осадного положения в ходе операции «Январский гром»). Центр патриотического воспитания, площадь «Город воинской славы». 16.00. Информация по тел.: 47-53-06, 47-25-98, 8 914 209 13 14.

Центральный район. Торжественное открытие месячника военно-патриотической работы, посвященного Дню защитника Отечества. Центр детского творчества «Маленький принц», ул. Муравьева Амурского, 17. 15.00. Информация по тел. 40-89-42. Шамкина Елена Леонидовна.

Краснофлотский район. Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию ветеранской организации Краснофлотского района. Актовый зал комитета по управлению округом, ул. Руднева, 43. 15.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Кировский район. Награждение участников конкурса «За лучшее новогоднее художественное и световое оформление фасадов зданий и прилегающих территорий среди организаций всех форм собственности Кировского района». Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 16.00. Информация по тел. 41-95-17. Строителева Регина Ринатовна.

Центральный район. Участие в рейде по осмотру нестационарных торговых объектов, установленных по ул. Ленина с целью заключения договоров на благоустройство и содержание закрепленных территорий. Информация по тел. 40-89-26.

27 января

Изготовление хлеба в рамках патриотической акции «Блокадный хлеб», посвященной 73-й годовщине снятия с осадного положения города Ленинграда (27-28 января). Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания, ул. Советская, 24. Информация по тел. 8 984 176 00 70. Кобзев Никита Сергеевич.

Кировский район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел.41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.

Кировский район. Информационная встреча с молодыми мамами по вопросам дополнительных мер социальной поддержки. Родильный дом №4, ул. Тургенева, 79. 11.30. Информация по тел.41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.

Индустриальный район. Акция «Социальный автобус» - «Предупреждение употребления новых видов психотропных веществ - «спайсов» - молодежью и несовершеннолетними». Школа № 87, проезд Иртышский, 6. 12.00. Информация по тел.: 40-90-35, 40-90-36. Кремлякова Елена Владимировна.

Железнодорожный район. Физкультурное мероприятие «Активное долголетие». Центр работы с населением «Исток», Матвеевское шоссе, 2/4. 15.00. Информация по тел. 47-02-83. Пьянкова Ирина Геннадьевна.

Центральный район. Проведение рейдового мероприятия по территории частной застройки. Частный сектор. 14.30. Информация по тел. 40-89-25. Прокопенко Роман Павлович.

Кировский район. Информационная встреча с жителями частного сектора по вопросам благоустройства и санитарного содержания прилегающих территорий. Жилмассив ул. Чернышевского,34. 17.00. Информация по тел. 41-95-45. Кавигонд Александр Викторович.

28 января

Молодежная интеллектуальная игра «Ворошиловский стрелок» (состязание в знаниях о событиях в истории Великой Отечественной войны – окончании прорыва блокады Ленинграда и снятии города с осадного положения в ходе операции «Январский гром»). Центр патриотического воспитания, площадь «Город воинской славы». 16.00. Информация по тел.: 47-53-06, 47-25-98, 8 914 209 13 14.

Четвертьфинальные игры «Премьер-Лиги» Всероссийского представительства Юниор-Лиги КВН в городе Хабаровске (школьные команды). Большой зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 19.00. Информация по тел. 40-89-40. Хопта Инна Сергеевна.

Индустриальный район. Фестиваль художественной самодеятельности «Ветераны – городу». Большой зал комитета по управлению районом, ул. Краснореченская, 87. 12.00. Информация по тел.: 40-90-46, 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Центральный район. Соревнования по хоккею с мячом среди дворовых команд района. Хоккейная коробка, пер. Батарейный, 4а. 14.30. Информация по тел. 40-89-15. Чудинов Вячеслав Валерьевич.

Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.

29 января

Патриотическая акция «Блокадный хлеб», посвященная 73-й годовщине снятия с осадного положения города Ленинграда (раздача хлеба, по весу и составу схожего с блокадным хлебом, листовки в виде хлебной карточки с информацией о блокаде Ленинграда и рецепте хлеба). Торговые центры: «Большая медведица», «Южный парк», «Радость». 14.00-16.00. Информация по тел. 8 984 176 00 70. Кобзев Никита Сергеевич.

Железнодорожный район. Турнир по футболу на снегу для детей 11-14 лет. Школа №27, ул. Воровского, 24б. 15.00. Информация по тел. 47-02-83. Донец Виктор Михайлович.

Железнодорожный район. Физкультурное мероприятие «Активность – путь к долголетию». Дом культуры пос. им. Горького, ул. Жуковского, 4. 15.00. Информация по тел. 47-02-83. Бережной Сергей Сергеевич.

Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.