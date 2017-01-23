Подростковая преступность выросла в Хабаровском крае

В Хабаровском крае отмечено небольшое увеличение числа преступлений, совершенных детьми и подростками. По данным регионального УМВД, несовершеннолетние в 2016 году 1165 раз нарушили закон и это на 7 случаев больше, чем было годом ранее.

В то же время статистика отмечает постоянное снижение тяжких и особо тяжких правонарушений на протяжении последних лет: в 2006 году таких было 1326, в 2011 — 397 и в 2016 — 171.

- В целом эти цифры выше, чем в среднем по России, - рассказала начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Хабаровскому краю Наталья Белозерова.

Проблемой борьбы с подростковой преступностью по распоряжению президента страны Владимира Путина займется специальная рабочая группа, которую планируют создать до 15 февраля 2017 года. В Министерстве юстиции подготовлен законопроект, который в случае его одобрения и принятия смягчит наказание для несовершеннолетних за первые криминальные «подвиги». Бороться с социальным явлением будут и по проверенным методикам советского времени.

– Организуются разного рода клубы, начало работу «Российское движения школьников» - это организация, похожая на пионерскую, «Юнармия», - рассказывает заместитель председателя постоянного комитета по законности, правопорядку и общественной безопасности Законодательной Думы Хабаровского края Елена Ларионова. - Главное - занять детей добрым, полезным делом. Не случайно сначала в Хабаровске, а потом и во всем крае начала работать программа летнего трудоустройства подростков – пусть он четыре часа в день поработает, получит небольшие деньги, но при этом проникнется какой-то хорошей идеей, которую ему заложат в голову опытные педагоги. ИА «Хабаровский край сегодня»