Оперативная информация на 23 января 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. В населенных пунктах региона за прошедшие сутки зарегистрировано 5 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

<>На учете в ГИМС Главного управления состоит 13 ледовых переправ (Верхнебуреинский район – 1, район им. Полины Осипенко – 3, Комсомольский МР- 1, Николаевский МР-1, МР им.Лазо-3, Охотский МР-2, Амурский МР-1, Тугуро-Чумиканский-1). Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед подледного лова рыбы.

За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Работа коммунальных и дорожных служб: 22.01.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 25 ед. техники; в г. Хабаровске 2290 чел. 70 ед. тех., вывезено 159 м3 снега, посыпано ПСС 90,9 т.

Биолого-социальная обстановка: по данным ТУ Роспотребнадзора в период с 09.01.2017 г. по 15.01.2017 г. зарегистрировано 10459 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Темп заболеваемости выше в 3,1 раза по сравнению с прошлой неделей. В целом эпидпорог по краю превышен на 61,6 %. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога в г. Хабаровск, Хабаровском, Бикинском, Советско-Гавансокм и Верхнебуреинском районах.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без существенных осадков юго-западный 4-9 м/с от -28ºС до -30ºС от -18ºС до -20ºС Южные районы без существенных осадков западный 5-10 м/с от -24ºС до -31ºС от -15ºС до -20ºС Центральные районы без существенных осадков западный, северо-западный 4-10 м/с от -20ºС до -34ºС от -15ºС до -24ºС Северные районы без осадков западный, северо-западный 3-11 м/с от -23ºС до -32ºС от -18ºС до -25ºС

Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

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