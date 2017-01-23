План основных мероприятий города Хабаровска на 24 января 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 24 января 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

24 января

Мэрия. Заседания постоянных депутатских комитетов. Заседание комитета по социальным вопросам – малый зал, 09.00. Заседание комитета по городскому хозяйству – большой зал, 09.00. Заседание комитета по бюджету, финансам и экономическому развитию – большой зал, 11.30. Заседание комитета по местному самоуправлению – малый зал, 11.30.

Центральный район. Прием граждан по вопросам землепользования (24, 26 января). Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 09.00. Информация по тел. 40-89-26.

Краснофлотский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Зал заседаний комитета по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.30. Информация по тел. 79-07-23. Леванова Людмила Ивановна.

Центральный район. Поздравление юбиляров-долгожителей от имени мэра города с вручением подарков. 11.00. Информация по тел. 40-88-45. Зеленская Ирина Михайловна.