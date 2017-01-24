Промышленный туризм в Хабаровском крае показал рост за последние три года

Поток туристов в промышленный центр Хабаровского края - Комсомольск-на-Амуре - увеличился за последние три года, сообщила начальник отдела регионального управления туризма Валентина Неретина.

"Положительная динамика по промышленному туризму в крае регистрируется с 2014 года. По последним данным, музеи промышленных предприятий Комсомольска-на-Амуре, а также сами предприятия в 2016 году посетило 8,3 тыс. человек, темп роста к 2015 году составил 9,5%", - сказала В.Неретина.

Она уточнила, что более 3,4 тыс. человек от общего количества посетивших Комсомольск-на-Амуре туристов - это школьники из разных районов Хабаровского края.

По словам В.Неретиной, наибольшей популярностью у туристов пользуется Комсомольский-на-Амуре авиационный завод. В 2016 году с работой предприятия познакомилось более половины от общего числа посетивших город. 39% побывало на Амурском судостроительном заводе, 6% - на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе, еще 4% - на "Амурметалле".

"Отдельное направление - образовательные экскурсии, акцентированные на посещении учебных заведений Комсомольска-на-Амуре. В 2016 году лицеи, колледжи, техникумы города приняли 2,4 тыс. посетителей, что на 41% выше уровня прошлого года", - отметила В.Неретина.

Она добавила, что дополнительный поток туристов привлечет и запланированный в Комсомольске-на-Амуре на август -сентябрь 2018 года Дальневосточный международный авиасалон.

Помимо Комсомольска-на-Амуре, по словам В.Неретиной, промышленный туризм в регионе развивается в монопоселении Чегдомын. Работа по этому направлению находится в начальной стадии - разработаны и аккредитованы туристические маршруты, однако пока посещение промышленных предприятий Чегдомына не носит "массовый характер". Привести точные данные по показателям внутреннего туризма в краевом управлении по туризму затруднились.

"В настоящее время мы плотно работаем с районными администрациями, чтобы все-таки сформировались группы от школ и посетили Чегдомын с экскурсиями", - сказала В.Неретина.

Она добавила, что основной акцент в работе по развитию промышленного туризма в регионе делается на молодежь, которая, получив образование, останется в Хабаровском крае и будет работать на местных промышленных предприятиях. "Интерфакс-Дальний Восток"