Школьники Хабаровского края примут участие во Всероссийском конкурсе «Лучший урок письма»

С 1 января стартовал XV Всероссийский конкурс для школьников и студентов «Лучший урок письма-2017». Всего в конкурсе объявлено 11 номинаций, среди которых такие темы, как защита Родины, дружба народов, сохранение семейных ценностей, амурский тигр.

«Почта России совместно с министерством природных ресурсов и экологии РФ объявила новую тему, посвященную Году экологии: «Что я делаю, чтобы сохранить природу России». Появилась еще одна новая номинация: «Вообрази, что ты советник нового Генерального секретаря ООН. Какую глобальную проблему ты помог бы ему решить в первую очередь? Какой бы совет ты дал, чтобы он справился с её решением?». Работы по данной номинации должны быть направлены в оргкомитет не позднее 1 апреля», – рассказала руководитель направления по корпоративным коммуникациям макрорегион Дальний Восток ФГУП «Почта России» Елена Рыжкова.

Детские письма, посвященные проблеме сохранения окружающей среды и другим темам конкурса, будут приниматься до конца учебного года, а результаты будут известны 15 августа. Призёры регионального этапа отправят свои работы на финал конкурса.

Всероссийский конкурс «Лучший урок письма» – проводится ежегодно с 2002 года. Организаторами конкурса являются Почта России, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Профсоюз работников связи России и Учительская газета. Ежегодно он объединяет более 100 тыс школьников и студентов из всех регионов страны. В ходе конкурса в школах и других учебных заведениях по всей стране проводятся открытые «Уроки письма», на которых учащихся знакомят с историей и традициями эпистолярного жанра, учат культуре письма. ИА «Хабаровский край сегодня»