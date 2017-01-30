План основных мероприятий города Хабаровска на 31 января 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 31 января 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

31 января

Мэрия. Заседание Хабаровской городской думы. Большой зал. 10.00.

Мэрия. Заседание Совета политических партий и общественных организаций в формате информационной встречи по вопросу «О решении вопросов, возникающих в связи с переездом Городского дворца бракосочетания». Малый зал. 16.00. Информация по тел. 41-96-40. Кравченко Дмитрий Сергеевич.

Центральный район. Прием граждан по вопросам землепользования (31 января, 2 февраля). Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 09.00. Информация по тел. 40-89-26.

Краснофлотский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Зал заседаний комитета по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.30. Информация по тел. 79-07-23. Леванова Людмила Ивановна.

Кировский район. Совещание с заместителями директоров по воспитательной работе по профилактике ОРВИ и гриппа, диспансеризации и вакцинации населения. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-15. Капустина Марина Сергеевна.

Краснофлотский район. Совещание с директорами общеобразовательных организаций о совместной работе. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 41. 16.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.