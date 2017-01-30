Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями» пройдёт в Краевом центре образования 7 февраля. Её участниками станут представители родительской общественности, совета отцов, известные телеведущие Хабаровска и члены правительства региона. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.
Акция поможет поддержать движение «За честную сдачу ЕГЭ», повысит уровень доверия общества к процедуре проведения экзамена в Хабаровском крае.
«Участники пройдут все основные этапы единого госэкзамена: проверку паспорта, регистрацию, осмотр при помощи металлоискателя, получение контрольно-измерительных материалов, заполнение бланков ЕГЭ. В течение 20 минут родители выполнят типовые задания по русскому языку, самостоятельно проверят свою работу без оглашения результата», – сообщила начальник итоговой аттестации и оценки качества образования краевого минобрнауки Екатерина Кошельникова.
Напомним, что в прошлом году родители выпускников школ региона впервые попробовали себя в качестве участников единого государственного экзамена по русскому языку. ИА «Хабаровский край сегодня»
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