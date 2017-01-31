Информация городской диспетчерской службы на 31 января 2017 года

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 31 января из-за порывов холодной воды нет в 6 домах по адресу ул. Комсомольская,85, 85а, 90, 96, 104 и ул. Суворова, 28. Горячего водоснабжения из-за порыва нет в одном доме краевого центра по адресу ул. Гамарника, 45в. В городе не работает 100 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днём на улицах Хабаровска работало 88 единиц техники предприятий благоустройства, ночью вышло 32 машины. За сутки с улиц города было убрано 1644 кубометра снега. На дороги было высыпано 69,4 тонны песчано-соляной смеси и реагента. Был эвакуирован 21 автомобиль нарушителей правил парковки.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 42 ДТП, 6 пожаров, на пульт «03» поступило 748 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышли 641 единица общественного транспорта: 40 трамваев, 22 троллейбуса и 579 автобусов.