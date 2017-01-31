Почта России установила новое оборудование в 600 отделениях Дальнего Востока, в том числе в Хабаровском крае. Для его установки в первую очередь выбирались почтовые отделения, расположенные в крупных городах с высоким трафиком клиентов.
- Новое оборудование более надежное, оно позволяет беспрерывно оказывать услуги клиентам и значительно ускорить время обслуживания, - рассказал заместитель генерального директора Почты России по информационным технологиям, развитию новых продуктов Сергей Емельченков.
Единая автоматизированная система отделений почтовой связи работает по принципу «одного окна» и заменяет более 15 различных программных продуктов. В 2017 году новое оборудование установят в почтовых отделениях в отдаленных населенных пунктах. ИА «Хабаровский край сегодня»
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