Хабаровск готовится встретить Open Innovations Startup Tour 2017

Вторым городом в инновационном марафоне Open Innovations Startup Tour станет Хабаровск. Фонд «Сколково» вместе с другими институтами развития отберет лучшие стартапы Дальнего Востока. Фонд «Сколково» в пятый раз проводит самое масштабное в России и СНГ мероприятие по поиску инновационных проектов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Фонда «Сколково».

Цель организаторов заключается не только в отборе лучших стартапов, но и, главным образом, в формировании и развитии технологического предпринимательства в регионах страны. Open Innovations Startup Tour – первое звено в годовом цикле отбора стартап–команд. Следующими шагами на пути к успеху станут конференция Startup Village и форум «Открытые инновации», на котором участники смогут представить инвесторам уже готовый продукт. Объединение программ институтов развития помогает командам не только быстрее воплотить свою разработку в жизнь, но и коммерциализировать ее.

На региональном этапе Open Innovations Startup Tour 2017 в Хабаровске за победу и возможность пройти в финал Startup Village поборются команды из Хабаровского края, Еврейской автономной области, Сахалинской области, Приморского края и Амурской области. Оценивать около 100 проектов участников будут представители технопарков и бизнес-инкубаторов, менторы и эксперты.

Участники Open Innovations Startup Tour получат уникальную возможность не только представить свои проекты, но и привлечь инвесторов, пройти в полуфинал конкурса самой крупной стартап-конференции России – Startup Village, стать участником акселерационных программ GenerationS, а также получить ценные призы от партнеров мероприятия. В этом году конкурсная программа состоит из трех основных направлений: биомедицинский трек, индустриальный трек, а также трек информационных технологий.

Ведущие специалисты области специально приедут в Хабаровск, чтобы поделиться своим опытом, дать практические советы и помочь участникам развить сильные стороны своих проектов.

Юрий Сапрыкин, вице-президент по региональному и международному развитию Фонда «Сколково»: «Я убежден, что сила России во многом зависит от регионов, так как именно там сосредоточен наш интеллектуальный и промышленный потенциал. Не случайно в этом году в список городов тура был включен Хабаровск: в этом регионе активно развиваются разные отрасли промышленности. На мой взгляд, высокий уровень развития региональных технопарков и предприятий обуславливает должный уровень развития нашей страны в целом. И я, в первую очередь, как человек с активной жизненной и гражданской позицией, который неравнодушен к инновациям, считаю своим долгом помогать региональным командам развивать и реализовывать их потенциал, именно поэтому я еду в Open Innovations Startup Tour 2017».

Мероприятие состоится 2-3 февраля 2017 года в Городском Дворце Культуры (адрес: г. Хабаровск, ул. Ленина, 85).

Помимо конкурсной части, Open Innovations Startup Tour представляет большую образовательную программу, в рамках которой все желающие абсолютно бесплатно могут посетить лекции, мастер-классы и менторские сессии от гуру бизнеса и директоров компаний в области развития инноваций.

Информацию о регистрации, расписание и программу тура смотрите на сайте www.startup-tour.ru.