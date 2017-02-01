План основных мероприятий города Хабаровска на 2 февраля 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 2 февраля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

2 февраля

Индустриальный район. Интеллектуальная игра «Страницы воинской славы». Центр военно-патриотического воспитания «Взлет», ул. Радищева, 8д. 15.00. Информация по тел.: 40-90-46, 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Железнодорожный район. Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки (средняя группа). Военно-патриотический клуб «Данко», ул. Кочнева, 1а. 15.00. Информация по тел. 37-17-28. Мухранов Андрей Валентинович.

Краснофлотский район. Медиаобзор «Когда кипела волжская вода. Поклон городу Сталинграду». Библиотека, ул. Руднева, 21. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Центральный район. Участие в рейде по осмотру нестационарных торговых объектов, установленных на ул. Ленина, с целью заключения договоров на благоустройство и содержание закрепленных территорий. Информация по тел. 40-89-26.

Краснофлотский район. Беседа-рассказ для школьников «Сталинградская энциклопедия». Центр народной культуры и досуга, пос. Березовка, кв. Энергетик, 11. 16.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.