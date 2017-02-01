Центр ресоциализации бывших заключенных планируют открыть в Хабаровском крае

В Хабаровском крае принят региональный закон, который должен помочь вернуться в общество «лицам, отбывшим уголовное наказание в виде лишения свободы или подвергшимся иным мерам уголовно-правового характера». Документ под номером 232 от 21 декабря 2016 года пока носит так называемый «рамочный» характер.

В нем еще не определены мероприятия, которые помогут людям с судимостью ресоциализироваться, и финансирование этих задач – но это первый шаг в решении проблем, на которые долгие годы в обществе закрывали глаза. «Ежегодно в местах лишения свободы в Хабаровском крае содержится около 13 тыс человек и около 3,5 тыс освобождается после истечения срока наказания», - говорит председатель профильного комитета Законодательной думы Хабаровского края по законности, правопорядку и общественной безопасности Юрий Минаев.

Статистика показывает, что из 3,5 тыс освобождающихся из хабаровских колоний и СИЗО граждан, примерно 3 тыс вскоре снова возвращаются за «колючую проволоку». «Наша задача – помочь тем, кто хочет исправиться и нормально жить, чтобы они могли самостоятельно себя обеспечивать, - отмечает Юрий Минаев.

– Мы приняли базовый закон и сейчас разрабатываем и продумываем механизм, систему, по которой будет проходить ресоциализация». Очередной шаг в создании в Хабаровском крае Центра ресоциализации будет сделан на совещании, назначенном на 7 февраля 2017 года. ИА «Хабаровский край сегодня»