Информация городской диспетчерской службы на 6 февраля 2017 года

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 6 февраля из-за повреждения водовода холодной воды нет в 7 домах по адресу: ул. Костромская, 48а, 46б, 46а, 54, 56, 58,44(школа),50а (детский сад), Восточное шоссе,50. Отключений горячей воды и отопления нет. В городе не работает 80 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днём на улицах Хабаровска работало 27 единиц техники предприятий благоустройства, ночью вышло 22 машины. За сутки с улиц города было убрано 1047 кубометра снега. На дороги было высыпано 53,2 тонны песчано-соляной смеси и реагента.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 21 ДТП, 2 пожара, на пульт «03» поступило 832 вызова. Сегодня утром на маршруты вышла 701 единица общественного транспорта: 40 трамваев, 21 троллейбус и 587 автобусов. 53 автобуса работает на пригородных маршрутах.