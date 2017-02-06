План основных мероприятий города Хабаровска на 7 февраля

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 7 февраля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

7 февраля

Центральный район. Прием граждан по вопросам землепользования (7 и 9 февраля). Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 09.00. Информация по тел. 40-89-26.

Краснофлотский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Зал заседаний комитета по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.30. Информация по тел. 79-07-23. Леванова Людмила Ивановна.

Центральный район. Районный этап военно-спортивной игры «Патриот». Гимназия №3, ул. Московская, 10. 14.00. Информация по тел. 40-89-16. Чиркова Ольга Петровна.

Центральный район. Открытие передвижной фотовыставки «30 лет ветеранского единства». Центр работы с населением «Содружество», ул. Пушкина, 60. 14.30. Информация по тел. 40-89-42. Шамкина Елена Леонидовна.

Кировский район. Районный этап городской комбинированной игры «Патриот» среди 5-6 классов. Школа № 38, ул. Тихоокеанская, 58. 14.00. Информация по тел. 41-95-19. Авраменко Ирина Владимировна.