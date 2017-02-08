План основных мероприятий города Хабаровска на 9 февраля

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 9 февраля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

9 февраля

Информационная встреча «Открытый диалог» с родительской, педагогической общественностью и депутатами Хабаровской городской думы по вопросам развития отрасли «Образование». Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец». Время уточнить. Информация по тел. 40-90-78. Шаповалова Наталия Рудольфовна.

Индустриальный район. Торжественное вручение приписных свидетельств (9-13 февраля). Образовательные учреждения района. Информация по тел.: 40-90-46, 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Кировский район. Районный этап городской комбинированной игры «Патриот» среди 7-8 классов. Школа № 38, ул. Тихоокеанская, 58. 14.00. Информация по тел. 41-95-19. Авраменко Ирина Владимировна.

Железнодорожный район. Районный этап «Президентских спортивных игр» по пулевой стрельбе. Гимназия №3, ул. Московская, 10. 14.30. Информация по тел. 47-02-83.

Краснофлотский район. Заседание женсовета Краснофлотского района. Библиотека, ул. Руднева, 21. 16.00. Информация по тел. 79-07-21. Филина Светлана Александровна.