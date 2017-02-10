В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 10 февраля из-за течи холодная вода отключена в 6 домах по адресу ул. Панфиловцев, 49 (детский сад); Рокоссовского, 32 (школа); Рокоссовского, 24; Малиновского, 13,15. Отключений горячей воды и отопления в городе нет. Не работает 80 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 10 655 кубометров снега, на дороги города было высыпано 755,4 тонны песчано-соляной смеси и реагента. С улиц эвакуировано 23 автомобиля нарушителей правил парковки.
По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 49 ДТП, зафиксировано 2 возгорания, на пульт «03» поступил 775 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 644 единицы общественного транспорта: 41 трамвай, 21 троллейбус и 582 автобуса.
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