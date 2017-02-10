Спасатели развернули пункт обогрева на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре из-за непогоды

Амурский спасательный центр МЧС России развернул временный пункт обогрева на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре из-за снегопада, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"В состав пункта обогрева входят медицинский персонал, психолог, имеется медицинский автомобиль для эвакуации в лечебные учреждения", - говорится в сообщении.

Помимо медицинского автомобиля, в распоряжении спасателей плавающий транспортер для доставки людей и грузов в труднодоступные районы, аварийно-спасательные машины на базе автомобилей Газель и КамАЗ и инженерная машина на базе танка Т-72.

"Мобильный пункт обогрева развернут на одном из наиболее сложных участков трассы Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. Спасатели будут дежурить до нормализации обстановки", - цитирует пресс-служба руководителя пункта обогрева, начальника штаба спасательного отряда Амурского спасательного центра МЧС России Вячеслава Лоцмана.

Как сообщалось ранее, Хабаровский край находится во власти сформировавшегося в Охотском море циклона. В районах идет снег, в некоторых бушует метель. Действие циклона, по данным синоптиков, начнет ослабевать с воскресенья - территорию края постепенно займет находящийся в Сибири антициклон. "Интерфакс-Дальний Восток"