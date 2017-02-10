Установка колеса обозрения началась на хабаровской набережной

Сейчас на набережной Хабаровска идут последние приготовления к монтажу деталей нового 60-метрового колеса обозрения. «В настоящее время бригада убирает в сторону детали, которые понадобятся позже, чтобы на площадке остались только необходимые для первого этапа монтажа части, - сообщил хабаровский предприниматель, владелец колеса Семен Копылов.

– Завтра приступим к монтажу». Установка колеса обозрения пройдет в несколько этапов. Первый из них – монтаж «ног» аттракциона. Каждая из опор будет состоять из трех уровней. По словам рабочих, на сборку каждого понадобится по одному дню. Завершится же первый этап ориентировочно через две недели. Далее на собранные «ноги» будет монтироваться само колесо обозрения. Пока оно находится на заводе в Красноярске и скоро будет доставлено в Хабаровск.

«Хабаровску посчастливилось стать обладателем самого высокого колеса обозрения за Уралом, - прокомментировал генеральный директор производственного объединения «Грос» Карен Григорян.

– Оно сделано по последним технологиям: кабины оборудованы кондиционированием, обогревом, мягкими сидениями. Данное колесо рассчитано на пятый регион ветровой нагрузки, в то время как Хабаровск относится к третьей. То есть его можно установить на хоть на Чукотке - оно выдержит нагрузку. Карен Юрикович, который также является членом технического комитета РФ, рассказал, что с этого года ужесточились требования к безопасности аттракционов. Среди них – обязательная сертификация оборудования перед вводом в эксплуатацию.

«Это очень тщательная процедура. Внимание уделяется каждому шву, сварщики, собирающие конструкцию, должны быть аттестованы, а материалы – иметь сертификаты. Но безопасность прежде всего, - добавил Карен Григорян. - Процедура сертификации начнется после окончания монтажа, приедут специалисты и испытательная лаборатория». Колесо обозрения, которое по планам заработает не позднее 1 мая, изготавливалось на заводе девять месяцев. ИА «Хабаровский край сегодня»