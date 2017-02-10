Первый фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта стартовал в Хабаровском крае

Сегодня в Краевом Дворце Дружбы «Русь» состоялось торжественное открытие Первого фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Мероприятие объединило коллективы различных народов, проживающих в крае, которые посоревнуются в пяти видах спорта. Это якутская борьба «Хапсагай», нанайский национальный прыжок «Томян», гиревой спорт, мас-рестлинг и перетягивание каната. В соревнованиях примут участие команды ведущих спортивных клубов региона, Федерации северного многоборья края, спортивно-юношеские команды Краевого Дворца Дружбы «Русь». Всего в состязаниях принимают участие около 150 человек.

Спортсменов и болельщиков приветствовал заместитель Председателя Правительства по вопросам внутренней политики Виктор Марценко. Он подчеркнул, что одна из главных задач фестиваля - возрождение, сохранение и развитие традиционной культуры национальных видов спорта.

«Правительство края уделяет большое внимание гармонизации межнациональных отношений, популяризации здорового образа жизни, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи. Вместе с национальными общественными организациями мы проводим большое количество форумов и фестивалей, краевых, межрегиональных и международных соревнований по различным видам спорта, помогая создавать спортивную инфраструктуру мирового уровня», - отметил Виктор Марценко.

Соревнования пройдут в два дня. Церемония закрытия и награждение победителей состоится завтра, 11, февраля в 12:00.