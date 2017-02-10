Флаг XXXVIII чемпионата мира по хоккею с мячом доставлен в Хабаровск

Сегодня флаг XXXVIII чемпионата мира по хоккею с мячом прибыл в дальневосточную столицу. Его привёз заместитель правительства Хабаровского края Александр Федосов. Напомним, что Хабаровск официально принял эстафету проведения чемпионата мира по хоккею с мячом в 2018 году сразу после завершения недавнего первенства планеты в Швеции.

Именно там флаг XXXVIII чемпионата мира по бенди был передан Александру Федосову. Между тем, сроки самого мирового первенства среди сборных группы «А» немного сдвинуты из-за начала Олимпиады в корейском городе Пхенчхане. Ранее сообщалось, что игры чемпионата мира по хоккею с мячом группы «А» пройдут в Хабаровске в период с 29 января по 4 февраля 2018 года. Теперь же турнир планируют завершить в конце января. todaykhv.ru