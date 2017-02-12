План основных мероприятий города Хабаровска с 13 по 19 февраля

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 13 по 19 февраля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

13 февраля

Индустриальный район. Районный этап городской комбинированной игры «Патриот». Школа № 87, проезд Иртышский, 6. 15:00. Информация по тел: 40-90-46; 40-90-31. Стрельникова Диана Евгеньевна.

14 февраля

Мэрия. Заседания постоянных депутатских комитетов Хабаровской городской Думы. Комитет по социальным вопросам - 09.00, малый зал. Комитет по местному самоуправлению – 11:30, малый зал. Комитет по бюджету – 11:30, большой зал. Комитет по городскому хозяйству – 13:00, большой зал.

Информационная встреча «Открытый диалог» с представителями городской думы, администрации Хабаровска, с родительской и педагогической общественностью. КДК «Русь», ул. Герцена, 2. 18:00. Информация по тел: 40-90-78. Шаповалова Наталия Рудольфовна.

Открытие спартакиады ССУЗов по лыжным гонкам. Воронеж-1. 12:00. Информация по тел: 8-909-807-91-65. Ковецкий Сергей Николаевич.

Центральный район. Поздравление юбиляра-долгожителя от имени мэра. 12:00. Информация по тел: 40-88-45. Зеленская И.М.

Индустриальный район. Районный этап городской комбинированной игры «Патриот». Школа № 87, проезд Иртышский, 6. 15:00. Информация по тел: 40-90-46; 40-90-31. Стрельникова Диана Евгеньевна.

15 февраля

Мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества:

- концерт. Хабаровская краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 10:30-12:00;

- шествие ветеранов боевых действий, родственников погибших военнослужащих и общественности. От Комсомольской площади до мемориала на площади Славы. 12:30-12:45;

- возложение цветов. Площадь Славы. 12:45-13:10;

- возложение цветов к памятнику «Черный тюльпан». Стадион им. Ленина. 13:45-14:00;

- посещение мест захоронения погибших воинов. 14:30-15:40.

Тематическое занятие «Волочаевские дни». Центр патриотического воспитания. Ул. Тургенева, 65Б. (по записи) Информация по тел: 8-984-176-00-70. Кобзев Никита Сергеевич.

Открытие спартакиады ССУЗов по лыжным гонкам. Воронеж-1. 12:00. Информация по тел: 8-909-807-91-65. Ковецкий Сергей Николаевич.

Индустриальный район. Районный этап городской комбинированной игры «Патриот». Школа № 87, проезд Иртышский, 6. 15:00. Информация по тел: 40-90-46; 40-90-31. Стрельникова Диана Евгеньевна.

16 февраля

Заседание Молодежного совета при администрации города Хабаровска. Центр патриотического воспитания. 11:00. Информация по тел: 40-98-92. Панюшкин Семен Викторович.

Первенство города по тяжелой атлетике. Стрелковый комплекс, ул. Советская, 1. 13:00-15:00. Информация по тел: 8-914-182-23-43. Чеварски Петр Павлович.

Железнодорожный район. Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию образования ветеранской организации, церемония награждения ветеранов Железнодорожного района. Хабаровский торгово-экономический техникум, ул. Карла Маркса, 136. 11:00. Информация по тел: 30-10-68. Пивень Оксана Андрияновна.

Железнодорожный район. Торжественный пленум Совета ветеранов Железнодорожного района, посвященный 30-летию Хабаровской ветеранской организации. Дом ветеранов, ул. Мирная, 16. 11:00. Информация по тел: 41-96-26. Корниенко Николай Николаевич.

Центральный район. Торжественное собрание, посвященное 30-летию ветеранской организации Центрального района. ДВИУ РАНХиГС, ул. Муравьева-Амурского, 33. 15:30. Информация по тел: 40-89-15; 40-89-16; 32-71-46.

17 февраля

Проведение второго этапа городского конкурса клубных формирований и творческих объединений ветеранов. КСК «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 16:00. Информация по тел: 41-97-56. Борисова Галина Георгиевна.

Первенство города по тяжелой атлетике. Стрелковый комплекс, ул. Советская, 1. 13:00-15:00. Информация по тел: 8-914-182-23-43. Чеварски Петр Павлович.

Тематическое занятие «Волочаевские дни». Центр патриотического воспитания. Ул. Тургенева, 65Б. (по записи) Информация по тел: 8-984-176-00-70. Кобзев Никита Сергеевич.

День открытых дверей в Хабаровском государственном медицинском колледже. Ул. Фрунзе, 135. 15:00. Информация по тел: 57-09-23 и 56-46-03 Ситкевич Галина Николаевна.

Театрализованное представление, ярмарка ремесел «Масленица у ворот». Центр работы с населением «Доверие», ул. Аксенова, 51а. 14:00. Информация по тел: 41-95-93. Плотникова Анастасия Владимировна.

Железнодорожный район. Профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений среди граждан, находящихся в социально опасном положении, в рамках рейда «Социальный автобус». Микрорайон «Хабаровск-2». 13:00. Информация по тел: 40-88-20. Жукова Наталья Петровна.

Индустриальный район. Акция «Социальный автобус» по теме: «Предупреждение употребления новых видов психотропных веществ «спайсов» молодежью и несовершеннолетними». Школа №68, пер.Байкальский, 4. 12:00. Информация по тел: 40-90-35; 40-90-36. Кремлякова Елена Владимировна.

Индустриальный район. Торжественный прием председателем комитета родителей военнослужащих. Комитет по управлению Индустриальным районом, ул. Краснореченская, 87, каб. 21. 14:00. Информация по тел: 40-90-46; 40-90-31. Стрельникова Диана Евгеньевна.

18 февраля

Информационная встреча «Открытый диалог» с представителями городской думы, администрации Хабаровска с родительской и педагогической общественностью. Городской дворец культуры, ул. Ленина,85. 14:00 (время уточнять по телефону). Информация по тел: 40-90-78. Шаповалова Наталия Рудольфовна.

Тематическое занятие «Волочаевские дни». Центр патриотического воспитания. Ул. Тургенева, 65Б. (по записи) Информация по тел: 8-984-176-00-70. Кобзев Никита Сергеевич.

Исторический кинолекторий. Просмотр фильма «Исаев. Пароль не нужен». Центр патриотического воспитания. Ул. Тургенева, 65Б. 17:00. Информация по тел: 8-984-176-00-70. Кобзев Никита Сергеевич.

Лыжная гонка «Волочаевские дни». Спортивная база ДВГАФК с. Ильинка. 11:00. Информация по тел: 8-924-104-93-24. Волокушин Георгий Викторович.

Индустриальный район. Открытый турнир Индустриального района по вольной борьбе «Защитник Отечества». Хабаровский краевой центр художественно-эстетического развития, ул. Архангельская, 25. 11:00. Информация по тел: 40-90-46; 40-90-31.

Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.

19 февраля

Индустриальный район. Открытый турнир Индустриального района по вольной борьбе «Защитник Отечества». Хабаровский краевой центр художественно-эстетического развития, ул. Архангельская, 25. 11:00. Информация по тел: 40-90-46; 40-90-31.

Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.