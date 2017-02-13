Информация городской диспетчерской службы на 13 февраля 2017 года

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 13 февраля из-за порыва стояка горячей воды нет в одном доме по адресу ул. Льва Толстого ,23а. Отключений холодной воды нет. В городе не работает 82 лифта. Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 50 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышло 27 машин. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 844 кубометра снега, на дороги города было высыпано 114,5 тонны песчано-соляной смеси и реагента.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 41 ДТП, зафиксировано 8 возгораний, на пульт «03» поступил 855 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 640 единиц общественного транспорта: 40 трамваев, 21 троллейбус и 579 автобуса.