В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 13 февраля из-за порыва стояка горячей воды нет в одном доме по адресу ул. Льва Толстого ,23а. Отключений холодной воды нет. В городе не работает 82 лифта. Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 50 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышло 27 машин. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 844 кубометра снега, на дороги города было высыпано 114,5 тонны песчано-соляной смеси и реагента.
По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 41 ДТП, зафиксировано 8 возгораний, на пульт «03» поступил 855 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 640 единиц общественного транспорта: 40 трамваев, 21 троллейбус и 579 автобуса.
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