Хабаровская арена «Ерофей» станет местом проведения детского турнира по хоккею с мячом «Даманская сталь». Этот турнир проводится в Хабаровске ежегодно начиная с 20017 года, он посвящен памяти Станислава Миронова. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
Станислав Миронов, участник событий на острове Даманском, до призыва в армию играл в хоккейном клубе «Нефтяник». Потом был играющим тренером. Организаторы решили сохранить память о нем, проводя соревнования среди детей, чтобы привить им любовь к спорту и воспитать чувство патриотизма. Турнир проходит по принципу «малоформата», то есть матчи проходят не обеих половинах поля. Это сделано в целях увеличения зрелищности и динамичности данного турнира, учитывая юный возраст его участников.
Помимо игроков, тренеров, судей и болельщиков, на матчах этого турнира присутствуют представители городской и краевой власти, а также городской общественной организации «Даманцы». В этом году в турнире, который намечено провести 2 марта, примут участие 8 команд.
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