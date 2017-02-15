Память воинов-интернационалистов почтили в Хабаровском крае

По всей стране воздают почести соотечественникам, участвовавшим в вооруженных конфликтах на территории иностранных государств: Египта, Анголы, Сирии, Эфиопии, Кореи и других стран. В Хабаровске по этому случаю прошел торжественный концерт. На него были приглашены ветераны-афганцы и участники других локальных конфликтов, их родственники, активисты ветеранских и молодежных патриотических организаций.

После концерта в городе состоялось шествие. Около 150 человек прошли от Комсомольской площади до площади Славы, где возложили венок и цветы к мемориалу воинам, погибшим в «горячих точках». В церемонии приняли участие члены Правительства Хабаровского края, представители федеральных органов власти, краевой Законодательной Думы, руководство Дальневосточного военного округа, администрации города, духовенство, представители общественных организаций, родственники погибших, жители и гости краевого центра.

«История России сложилась так, что нашему народу во все времена приходилось защищать интересы Отечества, в том числе и за его пределами, - отметил заместитель Председателя Правительства края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Анатолий Размахнин. – Дальневосточники воевали в Корее и Вьетнаме, в Афганистане, на Северном Кавказе, во многих других точках мира. К сожалению, многие из них не вернулись в родные места, в свои семьи. Мы скорбим по погибшим и выражаем признание за мужество, проявленное при выполнении воинского долга».

Память героев-интернационалистов участники шествия почтили минутой молчания.