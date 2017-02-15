16 февраля с 15 до 16 часов управление по делам ГО и ЧС администрации Хабаровска проводит телефонную «горячую линию». Её тема – безопасность при обращении с бытовым газом. Со своими вопросами горожане могут обращаться по тел. 32-63-98. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

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