Оперативная информация на 17 февраля 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. В населенных пунктах региона за прошедшие сутки зарегистрировано 7 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

На учете в ГИМС Главного управления состоит 31 ледовая переправа (Верхнебуреинский район – 1, район им. Полины Осипенко – 3, Комсомольский МР- 1, Николаевский МР-2, МР им. Лазо-9, Охотский МР-4, Амурский МР-1, Тугуро-Чумиканский МР-1, Хабаровский МР – 3, Ульчский МР-6). Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед подледного лова рыбы.

За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Работа коммунальных и дорожных служб: 16.02.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 71 ед. техники; в г. Хабаровске 3302 чел. 184 ед. тех., вывезено 630 м3 снега, посыпано ПСС 596,7 т.

Биолого-социальная обстановка: по данным ТУ Роспотребнадзора в период с 06.02.2017 г. по 12.02.2017 г. зарегистрировано 9597 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. В целом эпидемиологический порог по краю не превышен (- 24,0 % в сравнении с эпидпорогом). Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога в Вяземском районе.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск ночью снег, слабая метель, днем небольшой снег, слабая метель, на дорогах снежный накат юго-западный 8-14 м/с от -13ºС до -15ºС от -10ºС до -12ºС Южные районы небольшой снег, местами снег, метель западный 11-16 м/с от -12ºС до -19ºС от -6ºС до -13ºС Центральные районы небольшой снег, снег, местами сильный, метель северный, северо-западный 5-16 м/с от -7ºС до -22ºС от -3ºС до -15ºС Северные районы местами небольшой снег, снег, метель (Аяно-Майский, Охотский – без осадков) северо-западный, северный 5-11 м/с от -16ºС до -25ºС от -11ºС до -18ºС

Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

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