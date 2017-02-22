В общеобразовательных учреждениях региона продолжается подготовка к сдаче единого государственного экзамена. В 2017-м ЕГЭ в крае планируют сдать 6003 человека, из них 5596 – выпускники этого года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
По информации министерства образования и науки Правительства края, безусловным лидером среди предметов по выбору остается обществознание. В этом году сдавать его предпочли 59%учащихся. Вторым по популярности стал экзамен по физике. Тройку предметов-лидеров замкнула история.
«Экзамен по физике, наряду с русским языком и математикой профильного уровня, играет важную роль при поступлении в вузы на инженерные специальности. Учитывая, как востребованы сейчас в крае технические профессии, не удивительно, что предмет стал таким популярным у выпускников», - отметила начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования минобрнауки края Екатерина Кошельникова.
По данным ведомства, наименее востребованными у школьников региона в этом году стали экзамены по немецкому и французскому языкам. Сдавать эти предметы собираются только три ученика.
В краевом министерстве также сообщили, что в досрочный период государственную итоговую аттестацию пройдут 177 человек. Для этого планируется задействовать 11 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Они откроются в Бикинском, Охотском, Николаевском, Тугуро-Чумиканском, Комсомольском, Ульчском районах, в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.
Согласно информации официального портала ЕГЭ, досрочный период сдачи единого госэкзамена начнется 23 марта, основной этап - 29 мая, а дополнительный период - 5 сентября.
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