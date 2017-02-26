В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 27 февраля по 5 марта 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
27 февраля
Железнодорожный район. Прием граждан по вопросам землепользования (понедельник, вторник, четверг). Комитет по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 09.00-18.00. Информация по тел. 30-12-98. Кулакова Олеся Викторовна.
28 февраля
Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию образования Хабаровской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Большой зал городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 15.00. Информация по тел. 41-97-56. Борисова Галина Григорьевна.
Мэрия. Заседание городского Совета по предпринимательству при мэре города по вопросам: «О работе по продвижению товаров и услуг предприятий малого и среднего бизнеса города Хабаровска», «О Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в РФ на период до 2030 года». Малый зал №1. 16.30. Информация по тел. 41-91-41. Матвеева Ольга Александровна.
Кировский район. Районный фестиваль военно-патриотической песни «Песни, опаленные войной». Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 15.00. Информация по тел. 41-95-18. Онищук Ирина Игоревна.
Железнодорожный район. Фестиваль патриотической песни. Дом культуры пос. имени Горького, ул. Жуковского, 4. 16.00. Информация по тел. 30-19-39. Глушакова Наталья Александровна.
Мэрия. Публичные слушания по проекту решения Хабаровской городской думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа «Город Хабаровск». Большой зал. 18.00. Информация по тел. 41-98-67. Медведева Виктория Анатольевна.
Кировский район. Совещание с заместителями директоров по воспитательной работе по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа, диспансеризации и вакцинации населения. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-15. Капустина Марина Сергеевна.
1 марта
Заседание «круглого стола» «Взаимодействие отделений по развитию социальной активности населения, органов местного самоуправления, общественных организаций, лидеров из числа населения всех возрастных и социальных категорий в вопросах развития социальной активности населения». Управление социальной работы с населением, ул. Ленинградская, 45, каб.20. 15.00. Информация по тел. 40-88-50. Назарова Татьяна Сергеевна.
Кировский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-36. Пятков Антон Александрович.
Кировский район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.
2 марта
Турнир по хоккею с мячом памяти Станислава Миронова «Даманская сталь – 2017». Арена «Ерофей». 12.00.
3 марта
Кировский район. Праздник для детей и родителей «Мама – солнышко мое!». Жилмассив «Запарина – Орджоникидзе», ул. Запарина, 127. 11.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.
Кировский район. Торжественный прием женщин Кировского района, в честь Международного женского дня 8 марта. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 15.00. Информация по тел. 41-95-17. Строителева Регина Ринатовна.
Краснофлотский район. Праздничный концерт «Самым любимым» для населения, посвященный международному женскому Дню 8 марта. Центр «Северное сияние», ул. Руднева, 68. 18.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.
4 марта
Кировский район. Праздник для детей и родителей «Весенние цветы». Жилмассив «Запарина – Орджоникидзе», ул. Орджоникидзе, 5. 12.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.
Кировский район. Товарищеская встреча по футболу на снегу. Спортплощадка, ул. Тихоокеанская, 60. 14.00. Информация по тел. 41-95-19. Авраменко Ирина Владимировна.
Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.
5 марта
Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.
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