План основных мероприятий города Хабаровска с 27 февраля по 5 марта 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 27 февраля по 5 марта 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

27 февраля

Железнодорожный район. Прием граждан по вопросам землепользования (понедельник, вторник, четверг). Комитет по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 09.00-18.00. Информация по тел. 30-12-98. Кулакова Олеся Викторовна.

28 февраля

Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию образования Хабаровской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Большой зал городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 15.00. Информация по тел. 41-97-56. Борисова Галина Григорьевна.

Мэрия. Заседание городского Совета по предпринимательству при мэре города по вопросам: «О работе по продвижению товаров и услуг предприятий малого и среднего бизнеса города Хабаровска», «О Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в РФ на период до 2030 года». Малый зал №1. 16.30. Информация по тел. 41-91-41. Матвеева Ольга Александровна.

Кировский район. Районный фестиваль военно-патриотической песни «Песни, опаленные войной». Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 15.00. Информация по тел. 41-95-18. Онищук Ирина Игоревна.

Железнодорожный район. Фестиваль патриотической песни. Дом культуры пос. имени Горького, ул. Жуковского, 4. 16.00. Информация по тел. 30-19-39. Глушакова Наталья Александровна.

Мэрия. Публичные слушания по проекту решения Хабаровской городской думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа «Город Хабаровск». Большой зал. 18.00. Информация по тел. 41-98-67. Медведева Виктория Анатольевна.

Кировский район. Совещание с заместителями директоров по воспитательной работе по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа, диспансеризации и вакцинации населения. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-15. Капустина Марина Сергеевна.

1 марта

Заседание «круглого стола» «Взаимодействие отделений по развитию социальной активности населения, органов местного самоуправления, общественных организаций, лидеров из числа населения всех возрастных и социальных категорий в вопросах развития социальной активности населения». Управление социальной работы с населением, ул. Ленинградская, 45, каб.20. 15.00. Информация по тел. 40-88-50. Назарова Татьяна Сергеевна.

Кировский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-36. Пятков Антон Александрович.

Кировский район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.