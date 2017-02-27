Об этом рассказал журналистам директор муниципального предприятия «Горзеленстрой» Георгий Лаптиев. Сегодня представители хабаровских средств массовой информации осмотрели теплицы предприятия. Согласно утвержденному муниципальному заданию в городе будут высажены 450 тысяч цветов.
Еще 250 тысяч уйдут на оформление главной площади Хабаровска – площади имени Ленина. Обещают озеленители и сюрприз: на Уссурийском бульваре ко Дню города появятся новые цветочные композиции. Как они будут выглядеть – пока секрет. Весной начнутся посадки деревьев.
Из более чем трех тысяч саженцев, запланированных на этот год, в первой его половине высадят около тысячи деревьев. Остальные – осенью. Это ели, сосны, лиственницы, дубы, клены, ясени. Все деревья возрастом 8-10 лет. «Будет много работ по ландшафтному оформлению. Проекты одобрены мэром города Александром Николаевичем Соколовым. В частности, при оформлении улиц Пионерской и Краснореченской будут дополнительно высажены деревья ценных пород.
Работы на улице Пионерской будем проводить уже в этом году. На Краснореченской также будут выполнены элементы ландшафтного дизайна. Собираемся приступить мы и к оформлению путепроводных развязок. Проекты уже разработаны, и они находятся на согласовании», - рассказал Георгий Лаптиев.
Собираются хабаровские озеленители накануне Международного женского дня порадовать представительниц прекрасного пола. В теплицах предприятия выращено более 11 тысяч тюльпанов. Луковицы были закуплены в Голландии. Цветы можно приобрести уже сейчас по цене 70 рублей за цветок.
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