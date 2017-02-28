Оперативная информация на 28 февраля 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. В населенных пунктах региона зарегистрировано 8 пожаров.

На учете в ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю состоит 30 ледовых переправ (Верхнебуреинский район — 1, район имени Лазо — 9, Николаевский район — 2, Охотский район — 4, район имени Полины Осипенко — 2, Тугуро-Чумиканский — 6, Ульчский район — 6, Комсомольский район — 1, Хабаровский район — 2, Амурский — 1).

Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед для лова рыбы.

Землетрясений на территории края не зарегистрировано.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Работа коммунальных и дорожных служб: Для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 52 ед. техники. В Хабаровске — 875 чел. и 100 ед . техники. Вывезено 56,3 куб. метра снега, посыпано 14,9 т.

Ограничений движения по автодорогам Хабаровского края нет.

Биолого-социальная обстановка в норме. В регионе сохраняется заболеваемость ОРВИ и гриппом, эпидемический порог не превышен.

Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск местами небольшой снег юго-восточный 5-10 м/с от ºС до ºС от ºС до ºС Южные районы местами небольшой снег юго-восточный 4-9 м/с от ºС до ºС от ºС до ºС Центральные районы местами небольшой снег юго-восточный 5-10 м/с от ºС до ºС от ºС до ºС Северные районы местами небольшой снег северный 5-10 м/с от ºС до ºС от ºС до ºС

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