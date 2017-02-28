За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. В населенных пунктах региона зарегистрировано 8 пожаров.
На учете в ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю состоит 30 ледовых переправ (Верхнебуреинский район — 1, район имени Лазо — 9, Николаевский район — 2, Охотский район — 4, район имени Полины Осипенко — 2, Тугуро-Чумиканский — 6, Ульчский район — 6, Комсомольский район — 1, Хабаровский район — 2, Амурский — 1).
Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед для лова рыбы.
Землетрясений на территории края не зарегистрировано.
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Работа коммунальных и дорожных служб: Для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 52 ед. техники. В Хабаровске — 875 чел. и 100 ед . техники. Вывезено 56,3 куб. метра снега, посыпано 14,9 т.
Ограничений движения по автодорогам Хабаровского края нет.
Биолого-социальная обстановка в норме. В регионе сохраняется заболеваемость ОРВИ и гриппом, эпидемический порог не превышен.
Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.
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Хабаровск
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местами небольшой снег
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юго-восточный 5-10 м/с
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от ºС до ºС
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Южные районы
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местами небольшой снег
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юго-восточный 4-9 м/с
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от ºС до ºС
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от ºС до ºС
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Центральные районы
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местами небольшой снег
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юго-восточный 5-10 м/с
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от ºС до ºС
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от ºС до ºС
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Северные районы
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местами небольшой снег
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северный 5-10 м/с
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от ºС до ºС
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от ºС до ºС
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения - 112
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