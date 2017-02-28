В Хабаровском крае появится программа поддержки потребительской кооперации

Комитет потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края по поручению Губернатора приступил к разработке подпрограммы поддержки потребительской кооперации в регионе на 2018-2020 годы. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

В документ войдут мероприятия, которые позволят повысить объемы сбора и переработки собственной сельхозпродукции и дикоросов, расширить рынок сбыта.

Проект документа был представлен сегодня на расширенном заседании Совета Хабаровского краевого потребсоюза. При участии руководителей потребительских обществ из муниципальных районов края, обсуждались формы поддержки, которые позволят повысить продовольственную самообеспеченность региона.

Отмечалось, что необходимость разработки документа, который станет одним из главных направлений новой программы развития потребительской кооперации, пищевой и перерабатывающей промышленности, продиктована непростой ситуацией, которая сложилась в этой сфере. Так, за последние десять лет доля продукции потребкооперативов в общем объеме пищевой и перерабатывающей промышленности края сократилась в 16 раз, в объеме торговли края – в три раза. При этом опыт других субъектов Российской Федерации показывает, что при наличии профильных программ развития в этой сфере можно достичь хороших результатов.

«Государственная поддержка позволит решить одну из главных проблем – дефицит оборотных средств на текущую деятельность и обновление производственных мощностей. Сегодня у нас в крае зарегистрировано порядка 71 тысячи личных подсобных хозяйств, около 370 крестьянско-фермерских. В условиях жесткой конкуренции, к сожалению, их продукция становится менее востребованной. Но у нас сегодня есть все шансы переломить ситуацию, вывести их работу на новый уровень», - сказал председатель комитета Николай Крецу.

По его словам, новый документ предполагает выделение субсидий муниципальным образованиям на возмещение части затрат потребительских кооперативов по ремонту и переоснащению заготовительных пунктов, приобретению нового оборудования и реализацию ряда других направлений. Для того, чтобы получить выплату, предпринимателям необходимо вложить часть средств.

После общественного обсуждения и согласования в профильных инстанциях, программа начнет действовать в 2018 году. Средства сельхозтоваропроизводители могут получить уже во второй половине 2017-го после рассмотрения поправок в региональный бюджет.

Планируемые нововведения руководители потребительских обществ восприняли положительно. Многим из них господдержка позволит создать новые рабочие места, повысить рентабельность и расширить производственную базу.