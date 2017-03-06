Информация городской диспетчерской службы на 6 марта 2017 года

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 3 марта нет отключения горячей воды и отопления. Из-за течи холодная вода отключена в четырех домах краевого центра по адресу ул. Ленинградская, 56а, 56б, 56в, 56г. В городе не работает 59 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 37 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышло 30 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 946 кубометров снега, на дороги города было высыпано 207,3 тонны песчано-соляной смеси и реагента.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 25 ДТП, зафиксировано 2 возгорания, на пульт «03» поступило 909 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 641 единица общественного транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус и 578 автобусов.