Чемпионат и первенство Дальнего Востока по кикбоксингу пройдут в Хабаровске с 17 по 19 марта

Спортсмены будут состязаться в разделе фулл-контакт. Как отмечают организаторы, соревнования проводятся для популяризации и развития такого вида спорта как кикбоксинг, повышения мастерства спортсменов и пропаганды здорового образа жизни. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Заявки на участие в соревнованиях прислали уже более 100 спортсменов разного возраста: юноши и девушки от 13 лет и взрослые кикбоксеры. Ожидается, что на чемпионат и первенство приедут представители Камчатского и Приморского краёв, Сахалинской, Амурской, Еврейской автономной областей и Республики Саха Якутия.

В Хабаровске кикбоксинг является одним из популярных видов спортивной борьбы. Местные спортсмены завоевывают призовые места на российских и международных соревнованиях. Состязания пройдут с 17 по 19 марта в культурно-спортивном комплексе «Арсеналец» по адресу: ул. Тихоокеанская, 60.

Предварительные поединки начнутся в первый день чемпионата в 11 часов, торжественное открытие мероприятия запланировано на 14 часов. Финальные поединки, награждение и закрытие соревнований пройдёт 19 марта в 11 часов.