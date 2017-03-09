За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. В населенных пунктах региона зарегистрировано 7 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
На учете в ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю состоят 34 ледовые переправы (Верхнебуреинский район — 1, район имени Лазо — 9, Николаевский район — 2, Охотский район — 4, район имени Полины Осипенко — 3, Тугуро-Чумиканский — 1, Ульчский район — 6, Комсомольский район — 1, Хабаровский район — 3, Амурский район — 4).
Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед для лова рыбы.
Землетрясений на территории края не зарегистрировано.
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Работа коммунальных и дорожных служб: Для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 55 ед. техники. В Хабаровске — 1002 чел. и 76 ед . техники. Вывезено 276 куб. метра снега, посыпано 9,9 тонн пескогравийной смеси.
Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах действует без ограничений.
Биолого-социальная обстановка в норме. В регионе сохраняется заболеваемость ОРВИ и гриппом, эпидемический порог не превышен.
Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.
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Хабаровск
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местами небольшой снег
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западный 4-9 м/с
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от -11ºС до -13ºС
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от -2ºС до -4ºС
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Южные районы
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местами небольшой снег
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юго-западный 6-11 м/с
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от -8ºС до -15ºС
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от 0ºС до -2ºС
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Центральные районы
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местами небольшой снег
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северо-западный, западный 4-9 м/с
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от -6ºС до -11ºС
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от -1ºС до -6ºС
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Северные районы
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местами небольшой снег
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северо-западный 9-14 м/с
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от -8ºС до -13ºС
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от 0ºС до -5ºС
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения - 112
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