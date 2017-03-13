Индустриальный районный суд Хабаровска приступит в понедельник к рассмотрению дела о жестоком обращении с животными, обвиняемыми по которому проходят две девушки, сообщили в суде. На скамье подсудимых также приятель девушек.
"В понедельник в 14:00 (07:00 мск) начнется первое судебное заседание. Приступят к рассмотрению дела", - сказал представитель суда.
Как сообщалось ранее, рассмотрение дела двух жительниц Хабаровска, обвиняемых в расправах над животными, а также по ряду других статей, будет проходить в закрытом режиме, поскольку этого требуют интересы обеспечения безопасности участников судебного разбирательства, их родственников. Слушания закрыты также, чтобы не привести к разглашению сведений, унижающих честь и достоинство участников уголовного процесса.
Девушки обвиняются в жестоком обращении с животными (ч.2 ст.245 УК РФ), разбое (ч.2 ст.162 УК РФ), оскорблении чувств верующих (ч.1 ст.148 УК РФ), возбуждении ненависти либо вражды (ч.2 ст.282 УК РФ). Они полностью признали свою вину и раскаялись.
По версии следствия, девушки летом 2016 года в Хабаровске издевались над животными и убивали их. Их жертвами стали не менее 15 птиц, кошек и собак.
Помимо этого одна из девушек неоднократно публиковала в соцсети изображения и тексты, оскорбляющие религиозные чувства верующих. Совместно со своим ровесником она также сняла и опубликовала в интернете видео со сценами унижения достоинства молодого человека по признаку принадлежности к социальной группе.
Кроме того, по данным следствия, девушки с оружием напали на жителя Хабаровска и отобрали у него деньги.
Обвинение намерено просить для фигурантов наказание в виде реального лишения свободы. Все трое находятся под стражей. "Интерфакс-Дальний Восток"
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