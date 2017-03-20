В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 21 марта 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
21 марта
Мэрия. Заседание Хабаровской городской думы. Большой зал. 10.00.
Центральный район. Прием граждан по вопросам землепользования (21 и 23 марта). Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 09.00-18.00. Информация по тел. 40-89-26.
Краснофлотский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе, итогах работы за неделю и предстоящих задачах». Актовый зал комитета по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.30. Информация по тел. 79-07-23. Леванова Людмила Ивановна.
Краснофлотский район. Заседание «круглого стола» с представителями Совета ТСЖ, ЖСК. Актовый зал комитета по управлению районом, ул. Руднева, 43. 11.00. Информация по тел. 79-07-23. Леванова Людмила Ивановна.
Центральный район. Прием граждан по вопросам перепланировки жилых помещений (21 и 23 марта). Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 14.00-18.00. Информация по тел. 40-89-28.
Железнодорожный район. Интеллектуальная викторина для детей среднего школьного возраста «Экология и география Хабаровского края». Детско-юношеский центр «Сказка», ул. Сигнальная, 4. 15.00. Информация по тел. 98-04-53. Орлов Игорь Сергеевич.
Предыдущие новости
- Сотрудничество Хабаровского края и японской корпорации JGC выйдет на новый уровень - 20/03/2017 06:34
- УФНС: Приглашаем на Дни открытых дверей для плательщиков страховых взносов - 20/03/2017 03:27
- Обладатели ДВ-гектара могут получить до 3 млн рублей на развитие бизнеса - 19/03/2017 22:44
- Программа передач Хабаровск. ТелеПрограмма Хабаровска с 20 по 26 марта 2017г. - 19/03/2017 17:50
- План основных мероприятий города Хабаровска с 20 по 26 марта 2017 года - 19/03/2017 00:25