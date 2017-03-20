План основных мероприятий города Хабаровска на 21 марта 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 21 марта 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

21 марта

Мэрия. Заседание Хабаровской городской думы. Большой зал. 10.00.

Центральный район. Прием граждан по вопросам землепользования (21 и 23 марта). Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 09.00-18.00. Информация по тел. 40-89-26.

Краснофлотский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе, итогах работы за неделю и предстоящих задачах». Актовый зал комитета по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.30. Информация по тел. 79-07-23. Леванова Людмила Ивановна.

Краснофлотский район. Заседание «круглого стола» с представителями Совета ТСЖ, ЖСК. Актовый зал комитета по управлению районом, ул. Руднева, 43. 11.00. Информация по тел. 79-07-23. Леванова Людмила Ивановна.

Центральный район. Прием граждан по вопросам перепланировки жилых помещений (21 и 23 марта). Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 14.00-18.00. Информация по тел. 40-89-28.

Железнодорожный район. Интеллектуальная викторина для детей среднего школьного возраста «Экология и география Хабаровского края». Детско-юношеский центр «Сказка», ул. Сигнальная, 4. 15.00. Информация по тел. 98-04-53. Орлов Игорь Сергеевич.