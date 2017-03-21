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За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. В населенных пунктах региона зарегистрировано 6 пожаров.. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

На учете в ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю состоят 18 ледовых переправ (Верхнебуреинский район — 1, Николаевский район — 2, Охотский район — 4, район имени Полины Осипенко — 3, Тугуро-Чумиканский — 1, Ульчский район — 3, Комсомольский район — 1, Амурский район — 3).

Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед для лова рыбы.

Землетрясений на территории края не зарегистрировано.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Работа коммунальных и дорожных служб: Для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 39 ед. техники. В Хабаровске — 792 чел. и 106 ед. техники. Вывезено 70 куб. метров снега.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная обстановка в норме. В регионе сохраняется заболеваемость ОРВИ и гриппом, эпидемический порог не превышен.

Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется. 

Административные районы

Осадки

Ветер

Температура

ночью

днем

Хабаровск

без осадков

северный 3-8 м/с

от -4ºС до -6ºС

от +3ºС до +5ºС

Южные районы

небольшие осадки

северо-западный 4-9 м/с

от -3ºС до -9ºС

от +3ºС до +8ºС

Центральные районы

без осадков

западный, северо-западный 2-9 м/с

 

от -6ºС до -13ºС

от 0ºС до +6ºС

Северные районы

без осадков

западный, северный 8-13 м/с

 

от -7ºС до -14ºС

от -4ºС до +1ºС

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112

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