Оперативная информация на 21 марта 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. В населенных пунктах региона зарегистрировано 6 пожаров.. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

На учете в ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю состоят 18 ледовых переправ (Верхнебуреинский район — 1, Николаевский район — 2, Охотский район — 4, район имени Полины Осипенко — 3, Тугуро-Чумиканский — 1, Ульчский район — 3, Комсомольский район — 1, Амурский район — 3).

Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед для лова рыбы.

Землетрясений на территории края не зарегистрировано.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Работа коммунальных и дорожных служб: Для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 39 ед. техники. В Хабаровске — 792 чел. и 106 ед. техники. Вывезено 70 куб. метров снега.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная обстановка в норме. В регионе сохраняется заболеваемость ОРВИ и гриппом, эпидемический порог не превышен.

Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без осадков северный 3-8 м/с от -4ºС до -6ºС от +3ºС до +5ºС Южные районы небольшие осадки северо-западный 4-9 м/с от -3ºС до -9ºС от +3ºС до +8ºС Центральные районы без осадков западный, северо-западный 2-9 м/с от -6ºС до -13ºС от 0ºС до +6ºС Северные районы без осадков западный, северный 8-13 м/с от -7ºС до -14ºС от -4ºС до +1ºС

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112