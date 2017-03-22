УФНС: Разъяснение о льготах по транспортному налогу в Хабаровском крае

Транспортный налог относится к региональным налогам, в связи с чем налоговые ставки, порядок и сроки его уплаты устанавливаются законодательными актами регионального уровня. В нашем регионе – это закон Хабаровского края от 10.11.2005 № 308 «О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае». Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе УФНС России по Хабаровскому краю.

В указанном нормативном документе установлено несколько категорий физических лиц, которым может быть предоставлена льгота по транспортному налогу:

- родители, имеющие детей-инвалидов, пользующихся правом на обеспечение автотранспортом на основании заключения учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ);

- родители, имеющие детей-инвалидов, признанные малоимущими гражданами;

- лица, которым в соответствии с действующим законодательством присвоено звание «Ветеран боевых действий» или «Ветеран труда»;

- лица, получающие пенсии по старости и имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин (для проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях - соответственно 35 и 30 лет);

- инвалиды.

При этом физические лица освобождаются от уплаты транспортного налога в отношении только одного автомобиля, с мощностью двигателя не превышающего 100 лошадиных сил.

Кроме того, освобождаются от уплаты налога владельцы транспортных средств, признанные малоимущими.

К льготной категории также относятся граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы и других радиационных катастроф. Им предоставляется льгота на транспортное средство с мощностью двигателя менее 100 лошадиных сил.

Ветераны Великой Отечественной войны имеют льготы на транспортный налог. Для них порог мощности двигателя транспортного средства увеличен до 150 лошадиных сил, а также добавлен еще один объект налогообложения, в отношении которого может быть предоставлена льгота – это катер или моторная лодка с мощностью двигателя до 60 л.с. (до 44,13 кВт) включительно, зарегистрированные до 1 июля 2003 года, - по выбору налогоплательщика.

И к последней категории налогоплательщиков, которым, в соответствии с законодательством Хабаровского края, предоставляется льгота по транспортному налогу, относятся крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, производящие и реализующие сельскохозяйственную продукцию, включая продукты ее первичной переработки. Освобождение от уплаты налога им предоставляется, если по итогам за налоговый период доля выручки от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, включая продукты ее первичной переработки, составляла не менее 70% общей суммы выручки от реализации товаров (работ, услуг) крестьянского (фермерского) хозяйства и индивидуального предпринимателя. Для этой категории налогоплательщиков мощность транспортного средства вообще не имеет значения.

УФНС России по Хабаровскому краю напоминает, что для получения льготы вышеперечисленным категориям граждан необходимо до 1 апреля 2017 года предоставить в налоговые органы заявления о предоставлении льготы с указанием транспортного средства, а так же пакет документов, подтверждающих право на льготу.