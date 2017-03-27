В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 28 марта 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
28 марта
Выездное заседание Хабаровской городской думы в комитете по управлению Краснофлотским районом. Актовый зал комитета по управлению районом, ул. Руднева, 43. 10.00. Информация по тел. 79-07-21. Филина Светлана Александровна.
Городской семинар организаторов летнего отдыха. Гимназия №3, ул. Московская, 10. 10.00. Информация по тел.: 40-90-80, 40-90-92. Скворцова Ольга Михайловна.
Городские лично-командные соревнования школьников по стрельбе «Меткий стрелок» (28-29 марта). Школа №1, ул. Чехова, 1а. Информация по тел. 40-90-94. Сенотрусов Герман Игоревич.
Подписание соглашения о создании городского штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Центр патриотического воспитания, площадь «Город воинской славы». 15.00. Информация по тел. 40-89-92. Панюшкин Семен Викторович.
Краснофлотский район. Конкурсно-игровая программа для городских оздоровительных лагерей «Энергия земли!». Центр «Северное сияние», ул. Руднева, 68. 11.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.
Кировский район. Музыкальная программа «Наполним музыкой сердца». Центр детского творчества «Радуга талантов», ул. Запарина, 127. 14.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.
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