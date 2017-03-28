Молодые семьи Хабаровского края приглашают подать документы на господдержку при покупке жилья

С 1 по 29 апреля министерство строительства Хабаровского края будет принимать документы от молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В рамках мероприятий программы «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае» семья может получить до 35% расчетной стоимости квартиры. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

На эти цели в 2017 г. в регионе будет направлено на 25% больше средств, чем годом ранее. Увеличение краевого финансирования связано с приоритетностью этого направления поддержки, которое составляет основу социальной политики Правительства региона. Так, на компенсацию части затрат по приобретению жилья на первичном и вторичном рынках между молодыми семьями в этом году распределят около 360 млн рублей. В их числе – 139 млн федеральной субсидии, которую регион получил в этом году. Средства, которые край привлек по линии министерства строительства и ЖКХ РФ, предназначены только для тех, кто намерен приобрести квартиру на вторичном рынке.

Как отметила начальник отдела государственной поддержки граждан министерства Ольга Остапенко, улучшить свои жилищные условия с помощью господдержки смогут семьи, в которых обоим супругам не исполнилось 36 лет. Это одно из главных условий программы.

«Чтобы получить право на выплату, молодая семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и иметь соответствующий документ, который выдает орган местного самоуправления. Дата выдачи справки в первую очередь будет приниматься во внимание при формировании очереди. Это главный критерий. К примеру, семье получившей ее в 2015 году, быстрее предоставят выплату, чем тем, кто обзавелся документом годом позже», - отметила Ольга Остапенко.

Она отметила, что всего в 2017-ом около 570 заявителей смогут воспользоваться государственной поддержкой. Средняя выплата для семьи из трех человек составит около одного миллиона рублей.

Прием документов будет вестись два раза в неделю: в среду с 14:00 до 19:00 и в субботу с 10:00 до 15:00. Контактные телефоны: (4212) 32-52-46, 32-56-26.

Напомним, что в 2016 году с помощью господдержки 331 молодая семья региона смогла улучшить свои жилищные условия. 121 – заключили договоры участия в долевом строительстве в Хабаровске, 210 приобрели квартиры на вторичном рынке.