Информация городской диспетчерской службы на 3 апреля 2017 года

По состоянию на 7.00 часов 3 апреля в Хабаровске нет отключений отопления и горячего водоснабжения. Из-за порыва на водоводе холодная вода временно не подается в дом 2 по улице Шмидта. В городе не работает 50 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 24, а ночью – 10 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 111,3 кубометра мусора.

По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 31 ДТП, зафиксирован 1 пожар и 46 возгораний (трава), на пульт «03» поступило 790 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 652 единицы транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус, 589 автобусов.