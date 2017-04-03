По состоянию на 7.00 часов 3 апреля в Хабаровске нет отключений отопления и горячего водоснабжения. Из-за порыва на водоводе холодная вода временно не подается в дом 2 по улице Шмидта. В городе не работает 50 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 24, а ночью – 10 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 111,3 кубометра мусора.
По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 31 ДТП, зафиксирован 1 пожар и 46 возгораний (трава), на пульт «03» поступило 790 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 652 единицы транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус, 589 автобусов.
Последние новости
- План основных мероприятий города Хабаровска на 4 апреля 2017 года - 03/04/2017 07:13
- Два предприятия по производству свинины запустят в Хабаровском крае в 2018-2019 годах - 03/04/2017 01:47
- Традиционный весенний двухмесячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению пройдёт в Хабаровске с 1 апреля по 31 мая - 02/04/2017 22:39
Предыдущие новости
- Программа передач Хабаровск. ТелеПрограмма Хабаровска с 3 по 9 апреля 2017г. - 02/04/2017 19:50
- План основных мероприятий города Хабаровска с 3 по 9 апреля 2017 года - 01/04/2017 23:42
- «Льготные» авиабилеты начали продавать в Хабаровске - 31/03/2017 07:58
- План основных мероприятий города Хабаровска на 1 и 2 апреля 2017 года - 31/03/2017 06:48
- Хабаровский край намерен стать членом Северного форума - 31/03/2017 04:50