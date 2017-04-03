Традиционный весенний двухмесячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению пройдёт в Хабаровске с 1 апреля по 31 мая

В администрации города утверждены план мероприятий в рамках двухмесячника и составы городского и районных штабов. В период весенней уборки будут ликвидированы свалки мусора, наведен порядок во дворах, парках и скверах, в районе полосы отвода железной дороги, на территориях гаражно-строительных кооперативов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Будут обследованы места общего пользования многоквартирных жилых домов на предмет выявления деревьев, угрожающих жизни людей и конструктивным элементам зданий, приняты меры к их сносу. Строительные организации привлекут к работам по очистке прилегающих к строительным объектам улиц, земельных участков. Большой объем работ намечен по ямочному ремонту проезжей части улиц, заливки трещин в асфальтобетонном покрытии.

Серьезные планы и на восстановление зеленого наряда Хабаровска. Это посадка молодых деревьев и кустарников, разбивка цветников и клумб, установка цветочных вазонов. На территории пяти районов будут организованы мероприятия по санитарной очистке, благоустройству, озеленению, ремонту фасадов и цоколей зданий. В числе первоочередных мероприятий санитарная очистка мест общего пользования в домах, вывоз зимних накоплений с территорий тех жилых построек, где нет канализации. МУП г. Хабаровска «Горсвет» поручено очистить оборудование предприятия от рекламы, установленной без получения разрешения, произвести выборочную окраску, привести в надлежащее санитарное состояние закрепленные объекты.

Управление транспорта займется приведением в порядок остановок, трамвайных путей и ремонтом ограждений. Специалисты управления административно-технического контроля на период двухмесячника усилят контроль над соблюдением правил благоустройства города, выполнением мероприятий по восстановлению нарушенного благоустройства. На весну 2017-го запланированы два субботника – они состоятся 22 апреля и 20 мая.