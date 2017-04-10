По состоянию на 7.00 часов 10 апреля в Хабаровске нет отключений отопления и горячего водоснабжения. Из-за порыва на водоводе холодная вода временно не подается в дом 7 по улице Шмидта. В городе не работает 59 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 66, а ночью – 9 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 93,2 кубометра мусора.
По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 20 ДТП, зафиксировано 3 пожар и 31 возгорание, на пульт «03» поступило 755 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 658 единиц транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус, 595 автобусов.
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