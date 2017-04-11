Оперативная информация на 11 апреля 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. В населенных пунктах региона зарегистрировано 6 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

На учете в ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю состоит 5 ледовых переправ (Верхнебуреинский район — 1, Николаевский район — 1, Охотский район — 2, Комсомольский район — 1).

Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед для лова рыбы.

Землетрясений на территории края не зарегистрировано.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная обстановка в норме. В регионе сохраняется заболеваемость ОРВИ и гриппом. Эпидпорог не превышен.

В крае отмечено 10 случаев укуса клещей.

Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.

На реках края закраины и промоины.

По данным ФГБУ «Дальневосточного УГМС» 11-12 апреля на территории северных районов края (Аяно-Майский, Охотский, Тугуро-Чумиканский МР), ожидается сильный снег, местами метель, усиление ветра порывами до 20-25 м/с, на побережье 27 м/с.

Возможно возникновение ЧС до межмуниципального характера, обусловленных нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, в работе систем ЖКХ, увеличением количества ДТП, обрывами и отключениями ЛЭП и связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск небольшие осадки юго-западный 11-16 м/с от -2ºС до +3ºС от +3ºС до +8ºС Южные районы осадки в виде дождя и мокрого снега западный 7-12 м/с от 0ºС до +5ºС от +5ºС до +10ºС Центральные районы осадки в виде мокрого снега западный, северо-западный 7-18 м/с от -10ºС до -5ºС от +2ºС до +8ºС Северные районы снег и метель восточный, северо-восточный 10-17 м/с (местами 15-22 м/с) от -13ºС до -8ºС от -5ºС до +5ºС

03.04.2017 г. в Хабаровском крае открыт пожароопасный сезон. В минувшие сутки пожаров на территории края не зарегистрировано.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

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