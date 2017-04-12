Информация городской диспетчерской службы на 12 апреля 2017 года

По состоянию на 7.00 часов 12 апреля в Хабаровске нет отключений отопления, холодного и горячего водоснабжения. Газом заправлено 10 ГРУ или 25,22 тонны топлива. В городе не работает 66 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 182, а ночью – 11 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 197,82 кубометра мусора. За нарушение правил парковки эвакуировано 19 автомобилей.

По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 41 ДТП, зафиксировано 3 пожара и 26 возгораний, на пульт «03» поступило 688 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 650 единиц транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус, 587 автобусов.