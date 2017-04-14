План основных мероприятий города Хабаровска на 15 и 16 апреля 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 15 и 16 апреля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

15 апреля

Конкурс по специальности сварщик в рамках городского конкурса «Лучший по профессии». Профессиональное училище №3, ул. Краснореченская, 45. 9:00. Информация по тел. 41-96-66. Ролдугин Александр Сергеевич.

Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «О пользе физической активности». От входа в городской парк «Динамо». 11:00. Информация по тел. 40-90-67. Дубина Денис Валерьевич.

Индустриальный район. Семейная спартакиада «Папа, мама, я – спортивная семья». Школа №62, ул. Шимановская, 2А. (время уточнять по телефону). Информация по тел. 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.

16 апреля

Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.