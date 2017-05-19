В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 20 и 21 мая 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
20 мая
Городской субботник по санитарной очистке территории города. 09.00.
Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Профилактика кишечных инфекций». От входа в городской парк «Северный». 11.00. Информация по тел. 40-90-67. Дубина Денис Валерьевич.
Фестиваль «Хабаровск. НАШ». Арена «Ерофей». 15.00.
Центральный район. Районное мероприятие, посвященное международному Дню семьи. Солдатский клуб, «Волочаевский городок». Информация по тел. 40-89-42. Шамкина Елена Леонидовна.
Кировский район. Веселые старты «Мама, папа и я – спортивная семья». Школа №51, ул. Тихоокеанская, 115. 11.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.
Кировский район. Акция «Субботник во дворе, где живет моя семья». Школа №16, ул. Шелеста, 73в. 14.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.
Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка (ракушка) в городском парке отдыха «Динамо». 17.00-19.00.
21 мая
Космический фестиваль «Хабаровск. 2 дня с Гагариным» (конкурсно-игровая программа, мастер-классы, выступление творческих коллективов, книжные выставки), посвященный 55-летию визита Ю.А. Гагарина в город Хабаровск. Городской парк им. Ю.А. Гагарина, ул. Краснореченская, 102. 12.00-15.00. Информация по тел.: 40-88-97 (Князева Мария Сергеевна) и 40-90-31 (Стрельникова Диана Евгеньевна).
Общегородской крестный ход Хабаровской епархии Русской Православной Церкви. От Спасо-Преображенского собора (площадь Славы) по ул. Тургенева до Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери (Комсомольская площадь), посвященного празднованию Дня славянской письменности и культуры. 12.00-13.00.
Отчетный концерт детско-юношеского центра «Данс», в рамках городского конкурса «Зажги свою звезду!». Школа №63, ул. Лермонтова, 22. 10.00. Информация по тел. 40-90-94. Гузеева Татьяна Юльевна.
Отчетный концерт детско-юношеского центра «Техноспектр», в рамках городского конкурса «Зажги свою звезду!». ДЮЦ «Техноспектр», ул. Ломоносова, 2. 13.00. Информация по тел. 40-90-94. Гузеева Татьяна Юльевна.
Железнодорожный район. Конкурсно-игровая программа «Отдыхаем всей семьей», в рамках проведения декады «Семья, союз родных сердец». Дворовая площадка, ул. Геодезическая, 4/2. Информация по тел. 40-88-41. Матющенко Инга Анатольевна.
Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка (ракушка) в городском парке отдыха «Динамо». 17.00-19.00.
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