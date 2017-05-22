За прошедшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло. На контроле чрезвычайных ситуаций нет. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Пожары в населенных пунктах. За прошедшие сутки в населенных пунктах зарегистрировано пожаров – 10 (АППГ – 10), в жилом секторе – 7 (АППГ – 8), на производственных объектах – нет (АППГ – нет), на прочих объектах – 3 (АППГ – 2). Погибших – 1 (АППГ – 1), травмированных – нет (АППГ – нет), спасенных – нет (АППГ – нет), эвакуированных – нет (АППГ – нет).
Природные пожары. По данным РПДУ «Управление лесами Правительства Хабаровского края» на территории Хабаровского края действует 3 природных пожара на общей площади 52 га.
Ванинский МР (КПО-2) – 1 пожар, в 5-ти км зоне действует на площади 1 га;
Верхнебуреинский МР (КПО-3) – 2 пожара, один действует на площади 50 га, второй в 5-ти км зоне действует на площади 1га;
С начала пожароопасного периода 2017 г. зарегистрировано 147 природных пожаров на общей площади 11200 га (4136 га – лесная, 7024 га – нелесная). За аналогичный период прошлого года на территории края зарегистрировано 149 природных пожаров на площади 12555 га.
В территориальные подразделения ГПН поступило и зарегистрировано в КРСП 147 сообщений о лесных пожарах. С целью установления виновных лиц проводится проверка в рамках уголовного законодательства. С начала пожароопасного периода возбуждено 371 административное дело в отношении граждан, проводящих сжигание сухой растительности.
С учетом метеорологической обстановки и прогнозированием классов пожарной опасности возникновение природных пожаров возможно на территории района им. Лазо, Бикинского, Вяземского, Советско-Гаванского, Хабаровского, Амурского, Комсомольского, Нанайского, Верхнебуреинского районов.
Сведения о дорожно-транспортных происшествиях. На территории края зарегистрировано 1 ДТП, пострадавших – 6, погибших - 0. На ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 1 раз.
Гидрометеорологическая и гидрологическая обстановка на территории края в норме.
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в норме.
Радиационный фон не превышен.
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