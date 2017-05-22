В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 23 мая 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
23.05.2017 (вторник)
10.00 Заседание Хабаровской городской думы Большой зал администрации города, ул. Карла Маркса, 66
11.00 Пресс-конференция мэра города А.Н. Соколова «О социально-экономическом развитии города Хабаровска, подготовке к 159-й годовщине со дня основания города» Малый зал №1 администрации города, ул. Карла Маркса, 66
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